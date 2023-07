Transfer perfekt! Marcel Sabitzer wechselt vom FC Bayern zum BVB

Marcel Sabitzer (29) läuft künftig für den BVB auf. © Sven Hoppe/dpa

Das verkündeten sowohl die Münchner als auch die Dortmunder am Montagabend. Der österreichische Mittelfeldspieler war im Sommer 2021 von RB Leipzig an die Isar gewechselt. In der vergangenen Rückrunde war der 29-Jährige an Manchester United ausgeliehen.

"Marcel Sabitzer ist ein Spieler mit Herz und Leidenschaft, der immer alles für den FC Bayern gegeben hat. Wir bedanken uns für die gemeinsamen Erfolge und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", sagte FCB-Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen (55).

Sabitzer selbst schrieb auf Instagram: "Liebe Bayern-Familie, heute heißt es für mich: Abschied nehmen! Es waren zwei schöne und intensive Jahre beim FC Bayern, in denen ich tolle Menschen kennengelernt und besondere Erfahrungen gesammelt habe."

Er bedankte sich bei allen, die ihn in seiner Zeit beim Deutschen Rekordmeister unterstützt haben. "Dem gesamten Verein wünsche ich (an 32 Spieltagen) nur das Beste. Servus, macht’s gut", schloss der Österreicher sein Statement.