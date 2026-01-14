Transfer-Pläne des FC Bayern enthüllt: Wer plötzlich ganz oben steht - Und wer gestrichen wurde

München - Ein neuer Plan der Bayern-Bosse Max Eberl (52) und Christoph Freund (48) für die Münchner Defensive wurde enthüllt.

Sportdirektor Christoph Freund (48, l.) und Sportvorstand Max Eberl (52) haben einen neuen Plan für die Abwehr des FC Bayern. © Harry Langer/dpa

Wie "Sport Bild" berichtet, steht Givairo Read (19) von Feyenoord Rotterdam ganz oben auf der Wunschliste der Bayern - auch wenn der aktuelle Vertrag des Niederländers auf 2029 datiert ist.

Der Plan: Durch einen Transfer des Rechtsverteidigers, der auch auf links spielen kann, kann Josip Stanisic (25) verstärkt in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Somit könnte Trainer Vincent Kompany (39) mit Jonathan Tah (29), Minjae Kim (29), Dayot Upamecano (27), Hiroki Ito (26) und eben Stanisic auf fünf Innenverteidiger zurückgreifen.

Laut "Bild" ist daher ein Transfer von Nico Schlotterbeck (26) von Borussia Dortmund derzeit gestrichen!