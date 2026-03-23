Transfermarkt-Beben? England-Klub plant offenbar Mega-Angebot für Bayerns Olise

München - Der FC Liverpool ist fest entschlossen, Michael Olise (24) vom FC Bayern nach England zu locken. Er soll nach einem möglichen Abgang von Mohamed Salah (33) die neue Identifikationsfigur der Reds werden. Offenbar ist der Verein sogar bereit, eine Ablöse zu bezahlen, die den europäischen Transfermarkt für immer verändern würde.

Michael Olise (24) überzeugt beim FC Bayern München. © Sven Hoppe/dpa

Laut dem Portal "fichajes.net" ist von einem Angebot in Höhe von rund 200 Millionen Euro die Rede! Einen Transfer in dieser Größenordnung gab es bisher nur einmal: Paris Saint-Germain überwies 2017 unglaubliche 222 Millionen Euro an den FC Barcelona für die Dienste von Neymar (34).

Dann kommt lange nichts. Auf Platz zwei der teuersten Transfers aller Zeiten liegt der Wechsel von Paul Pogba zu Manchester United. 105 Millionen Euro flossen 2016 für den Mittelfeld-Mann an Juventus Turin.

Olises Profil passt perfekt zum dynamischen und offensiv ausgerichteten Spielstil von Liverpool. Der 24-Jährige, der sowohl die französische als auch die englische Staatsbürgerschaft besitzt, ist stark im Dribbling, hat große Spielübersicht und hat die Fähigkeit, Chancen zu kreieren und selbst abzuschließen.

In der laufenden Saison konnte Olise wettbewerbsübergreifend bereits 16 Tore und 27 Vorlagen verbuchen.