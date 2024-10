Unzufrieden beim FC Bayern: Schnappt sich Flick diesen Münchner Star ablösefrei?

Hansi Flick (59) ist seit Juli 2024 Cheftrainer des FC Barcelona. © Joan Monfort/AP/dpa

Dass Leroy Sané (28) mit seiner aktuellen Situation in München nicht zufrieden ist, ist kein Geheimnis. Der Flügelspieler bringt es in der laufenden Saison gerade einmal auf jeweils zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga und der Champions League. Zuletzt saß Sané beim 3:3 in Frankfurt über die komplette Spielzeit auf der Bank.

Serge Gnabry (29) und Sommer-Neuzugang Michael Olise (22) bilden unter Trainer Vincent Kompany (38) im Moment die Münchner Flügelzange.

Sané war im Sommer 2020 nach langem Ringen für rund 50 Millionen Euro von Manchester City zum FC Bayern gewechselt. Im kommenden Sommer droht dem Deutschen Rekordmeister nun ein ablösefreier Abgang des Offensivmannes.

Wie das katalanische Online-Portal "El Nacional" berichtete, spielt Sané mit diesem Gedanken. Demnach soll der FC Barcelona ein Auge auf den deutschen Nationalspieler geworfen haben.