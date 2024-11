Verletzungsschock beim FC Bayern: Star reist von Nationalteam ab!

Die Bayern bangen um João Palhinha (29, 2.v.r.). © Carmen Jaspersen/dpa

Nachdem sich Eigengewächs Aleksandar Pavlovic (20) beim Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart Mitte Oktober das Schlüsselbein gebrochen hatte, war Neuzugang João Palhinha (29) in die Startelf gerückt.

Doch jetzt droht auch er länger auszufallen!

Wie die Bayern am Donnerstag mitteilten, musste der Portugiese vorzeitig von der Nationalmannschaft abreisen. Grund: eine Adduktorenverletzung.

Der 50-Millionen-Mann wird somit nicht bei den Länderspielen gegen Polen und Kroatien in der Nations League dabei sein.

Ob er danach auch noch seinem Verein fehlen wird, ist unklar. Palhinha wird nun zur weiteren Behandlung nach München zurückkehren.

Der FC Bayern empfängt am 22. November den FC Augsburg, am Dienstag darauf steht das wichtige Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain an.