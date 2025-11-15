Vertrag beim FC Bayern läuft aus: Diese zwei Top-Klubs sind an Gnabry dran

München - Seit 2018 spielt Serge Gnabry (30) für den FC Bayern . Im kommenden Sommer könnte er den Verein ablösefrei verlassen. Zwei europäische Top-Klubs haben sich deshalb bereits in Stellung gebracht.

Serge Gnabry (30) hat in München noch einen Vertrag bis Juni 2026. © Foto von FRANCK FIFE / AFP

Wie die italienische Zeitung "La Gazzetta dello Sport" berichtet, hat Juventus Turin bei dem deutschen Nationalspieler angeklopft.

Aber: Gnabry verdient bislang knapp 19 Millionen Euro. Es ist fraglich, ob der italienische Rekordmeister bereit ist, diese Summe zu bezahlen. In diesen Sphären bewegt sich bei Juve bislang nur Dušan Vlahović (25). Ansonsten ist das Gehaltsgefüge bei der Alten Dame deutlich tiefer angesetzt.

Der zweite Verein, der die Fühler laut "Bild" zu dem Flügelflitzer ausgestreckt haben soll, ist der FC Liverpool. Der Premier-League-Klub, dessen Haupteigentümer der Milliardär John William Henry II (76) ist, könnte sich das Gehalt für den 30-Jährigen jedenfalls problemlos leisten.

Geld ist auch der Knackpunkt, warum Gnabrys Vertrag in München noch nicht verlängert wurde. Die Bayern-Bosse würden den gebürtigen Stuttgarter zwar gerne halten, aber der Angreifer müsste auf einen Teil seines bisherigen Gehalts verzichten.