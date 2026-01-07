Eigentlich verlängert sich sein Vertrag automatisch: FC Bayern bereitet spektakulären Karl-Deal vor!
München - Der FC Bayern hat große Pläne mit seinem Juwel Lennart Karl (17)!
Der aktuelle Vertrag des Angreifers würde sich am 22. Februar – dem 18. Geburtstag des 1,68 Meter großen Überfliegers – eigentlich automatisch bis 2029 verlängern.
Doch wie "Sport Bild" berichtet, haben die Münchner andere Pläne: Sie wollen Karl länger an den Verein binden und ihrem Mega-Talent dafür eine ordentliche Gehaltserhöhung bescheren.
Statt den derzeitig kolportierten ein bis zwei Millionen Euro im Jahr sollen dem 17-Jährigen fünf bis sieben Millionen Euro Jahresgehalt winken. Vorausgesetzt Karl unterschreibt bis 2031.
Die Gespräche zwischen Klub und Management sollen dem Bericht zufolge "in den nächsten Monaten" stattfinden.
FC Bayern München will Lennart Karl langfristig binden
Kein Wunder, dass die Bayern ihr Juwel möglichst lange binden wollen. In der laufenden Saison erzielte der Offensivmann in 13 Bundesliga-Spielen drei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. In der Champions League traf Karl bisher dreimal.
Auch beim Test des Deutschen Rekordmeisters bei RB Salzburg am Dienstag glänzte Karl: Er kam erst zur zweiten Halbzeit und steuerte zwei Treffer zum 5:0-Erfolg der Bayern bei.
Titelfoto: Tom Weller/dpa