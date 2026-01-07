Eigentlich verlängert sich sein Vertrag automatisch: FC Bayern bereitet spektakulären Karl-Deal vor!

München - Der FC Bayern hat große Pläne mit seinem Juwel Lennart Karl (17)!

Lennart Karl (17) traf bereits drei mal in der Champions League. © Tom Weller/dpa

Der aktuelle Vertrag des Angreifers würde sich am 22. Februar – dem 18. Geburtstag des 1,68 Meter großen Überfliegers – eigentlich automatisch bis 2029 verlängern.

Doch wie "Sport Bild" berichtet, haben die Münchner andere Pläne: Sie wollen Karl länger an den Verein binden und ihrem Mega-Talent dafür eine ordentliche Gehaltserhöhung bescheren.

Statt den derzeitig kolportierten ein bis zwei Millionen Euro im Jahr sollen dem 17-Jährigen fünf bis sieben Millionen Euro Jahresgehalt winken. Vorausgesetzt Karl unterschreibt bis 2031.

Die Gespräche zwischen Klub und Management sollen dem Bericht zufolge "in den nächsten Monaten" stattfinden.