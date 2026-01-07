FC Bayern ruft Thomas Müller: Boss hofft auf Comeback

München - Der Besuch von Thomas Müller (36) auf der Ehrentribüne des FC Bayern kurz vor Weihnachten sorgte für ein symbolträchtiges Bild. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (58) verrät, wie er sich die Zukunft der Club-Ikone vorstellt.

Thomas Müller (36) bei seiner Verabschiedung im Sommer 2025 in der Münchner Allianz Arena. © Tom Weller/dpa

"Ich würde mir für die Zukunft sehr wünschen, dass er irgendwann eine Rolle bei uns einnimmt – eine wichtige Rolle", sagte Dreesen "t-online" in einem Interview.

"Er will momentan noch spielen, das hat er ja schon mehrfach gesagt. Und das ist auch gut so, denn wenn man mit ihm spricht, dann spürt man noch dieses Feuer, auf dem Platz zu stehen. Er hat noch so viel Zeit vor sich, und er wird immer einen Platz bei uns beim FC Bayern haben", erklärte Dreesen.

Müller war im Sommer nach einem Vierteljahrhundert beim FC Bayern nach Vancouver gewechselt. An der Seite des langjährigen Vorstandschefs Karl-Heinz Rummenigge (70) und von Sportvorstand Max Eberl (52) erlebte ein gut gelaunter Müller kurz vor Weihnachten in der Allianz Arena auf der Ehrentribüne das 2:2 zwischen seinem Herzensclub und dem FSV Mainz 05.

Die Symbolik dieses Bildes sei ihm "erst später bewusst geworden, als ich die Aufnahmen aus dem Stadion gesehen habe", sagte Dreesen. "Ich schätze Thomas sehr. Er hatte mich angerufen, bevor er ins Stadion kam. Und da habe ich ihn spontan auf die Ehrentribüne eingeladen. Ich habe mich total gefreut, dass er da war."