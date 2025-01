Vertrag endet bald: FC Bayern erteilt Thomas Müller einen klaren Freibrief

München - Als er vor knapp 25 Jahren bei den Junioren erstmals das Trikot des FC Bayern München überstreifte, ahnte Thomas Müller (35) wohl selbst noch nicht, welchen Stellenwert er in diesem Verein einst haben würde.

Der Bayer mit dem Stammplatz-Abo: Kult-Kicker Thomas Müller (35) darf selbst entscheiden, ob er als Spieler verlängern möchte. © Swen Pförtner/dpa

Nach dieser Saison endet für sieben Profis bei den "Roten" der Vertrag. Darunter auch der von Müller.

Klappernde Zähne muss die Bayern-Ikone, die seit 2008 Dauer-Mitglied des Kaders ist, wohl nicht haben.

Das zumindest lässt eine Aussage des Sport-Chefs Max Eberl (51) vermuten. Denn offenbar erteilt der Verein seinem Kult-Kicker einen Freibrief.

"Thomas braucht ja nicht groß zu verhandeln", so Eberl. "Wenn er sagt, er hat Lust weiterzumachen, dann werden wir uns in die Augen schauen, dann schauen wir uns den Kader an und dann wird es weitergehen."

Damit entscheidet Müller selbst, wie es für ihn an der Säbener Straße weitergehen wird. Wie – nicht ob. Denn selbst für den Fall, dass er seine Stollenschuhe an den Nagel hängen möchte, bleiben ihm sämtliche Türen offen.