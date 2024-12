Vertragspoker beim FC Bayern: Deshalb sieht Oliver Kahn keine schnelle Einigung

Das wiederholt aufgeworfene Gedankenspiel, Thomas Müller in die Bayern-Führung zu integrieren, gefällt Kahn. "Ich finde diese Idee großartig und es wäre auch schade, wenn Bayern diese Idee der Integration von Spielern in den Verein überdenken würde", sagte Kahn.

Allerdings würde er einem Spieler wie Müller (35) nach dem Karriereende erstmal raten, Abstand zu gewinnen.

"Vielleicht will er weder ins Management noch Trainer werden, sondern was ganz anderes machen. Also wir sollten auch nicht immer so tun, als wäre das für diese Generation, jetzt für diese Thomas-Müller-Generation oder sogar noch für die jüngere Generation, immer das alles Heiligmachende dann für einen Verein zu arbeiten."