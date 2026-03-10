Vertragspoker stockt mit Bayern-Star, aber es gibt keinen "Groll" und auch nichts "Böses"

München - In den Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung sind der FC Bayern München und Österreichs Fußball-Nationalspieler Konrad Laimer (28) bislang nicht vorangekommen.

Beide sollen verlängert werden: Neben Harry Kane (32, l.) steht vor allem Österreichs Nationalspieler Konrad Laimer (28) auf dem Bayern-Zettel. © Thomas KIENZLE/AFP

Die Vorstellungen des deutschen Rekordmeisters und des Defensivallrounders liegen zu weit auseinander.

"Wir würden gerne mit Konni verlängern. Gespräche gab es, momentan ruht es und das ist auch nicht schlimm", sagte Sportvorstand Max Eberl (52) vor dem Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag (21 Uhr/Prime Video) in der Champions League bei Atalanta Bergamo.

Es gebe keinen "Groll" und auch nichts "Böses", sagte Eberl. "Man hat Vorstellungen, wir haben Vorstellungen, die müssen zusammenpassen in irgendeiner Art und Weise. Momentan nicht, aber ist auch nicht schlimm."

Mit Blick auf die Kaderkosten beim Rekordmeister soll die Gehaltsverbesserung nach Bayern-Wünschen nicht zu stark ausfallen.

Laimer, der besonders für seine Vielseitigkeit geschätzt wird, spielt seit Sommer 2023 für den FC Bayern. Sein Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Am Ende der Vertragslaufzeit wäre der Österreicher 30 Jahre alt.