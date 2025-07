Vom Königstransfer zum Schnäppchen-Deal: FC Bayern verscherbelt 51-Millionen-Flop!

München - Eigentlich sollte Joao Palhinha (30) für defensive Stabilität beim FC Bayern sorgen. Doch der Portugiese wurde mit der Münchner Spielweise nie richtig warm. Der Rekordmeister ist bereit, ordentlich Verlust bei einem Verkauf in diesem Sommer zu machen.

Alles in Kürze

FCB-Sportvorstand Sportvorstand Max Eberl (51) braucht Verkäufe, um Einnahmen für neue Spieler zu generieren. © Sven Hoppe/dpa

Lange Zeit hatten sich die Bayern-Bosse um die "Holding Six" bemüht. 2023 platzte ein Deal mit dem FC Fulham in letzter Sekunde. Im vergangenen Sommer wechselte Palhinha schließlich für rund 51 Millionen Euro von der Insel an die Isar.

Doch der 30-Jährige konnte sich nie als Stammspieler beim FC Bayern etablieren und steht nach nur einem Jahr wieder zum Verkauf.

Laut "Sport Bild" hat Inter Mailand Interesse an dem defensiven Mittelfeldspieler. Und die Münchner sollen bereit sein, den Rechtsfuß für eine Ablösesumme von 25 bis 30 Millionen Euro abzugeben - ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass Palhinha noch vor einem Jahr für das Doppelte eingekauft wurde.

Zudem sollen die Premier-League-Klubs Manchester United, Tottenham Hotspur und West Ham United ein Auge auf Palhinha geworfen haben.