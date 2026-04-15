Vor CL-Kracher gegen Real Madrid: Bayern-Coach Kompany fordert Regel-Änderung von UEFA

München - Der FC Bayern geht mit gleich vier von einer Gelb-Sperre bedrohten Defensiv-Stammkräften ins Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid.

Vincent Kompany (40) findet die aktuelle Gelb-Sperre-Regel in der Champions League zu hart. © Peter Kneffel/dpa

Torwart Manuel Neuer, die Innenverteidiger Jonathan Tah und Dayot Upamecano sowie Außenverteidiger Konrad Laimer müssten im Falle einer weiteren Verwarnung am Abend (21 Uhr/DAZN) in München bei einem Einzug ins Halbfinale im Hinspiel gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain zuschauen.

Das ruft Trainer Vincent Kompany auf den Plan.

Der 40 Jahre alte Belgier würde sich von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) eine Regeländerung wünschen.

"Ich finde es schon ganz schwierig, ohne Sperre durch diese Champions-League-Runde zu kommen. Wir haben jetzt mehr Spiele - und trotzdem ist ein Spieler nach drei Gelben Karten gesperrt. Wenn du so weit im Wettbewerb kommst als Innenverteidiger und hast nur drei Gelbe Karten bekommen, hast du eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Und trotzdem kannst du gesperrt werden für das Halbfinale. Das finde ich schon hart", erklärte der ehemalige Weltklasse-Verteidiger.

"Diese Sperre-Regel ist etwas zu aggressiv", argumentierte Kompany.