Vor Klassiker gegen den BVB: "Angstgegner" Frankfurt kommt nach München

München - Für den FC Bayern München steht eine Woche vor dem Klassiker gegen Borussia Dortmund erstmal am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein reizvolles Heimspiel an. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga ist Gastgeber für Eintracht Frankfurt .

Vincent Kompany (39) will gegen "Bayern-Angstgegner" Frankfurt gewinnen. © Sven Hoppe/dpa

Er denke noch nicht an den BVB und sei nur auf das Frankfurt-Spiel fokussiert, sagte Trainer Vincent Kompany (39). Der Vorsprung in der Tabelle auf die Dortmunder beträgt sechs Punkte.

Zuletzt taten sich die Bayern mitunter schwer gegen die Eintracht. Seit Beginn der Saison 2019/20 gewann keine Mannschaft öfter gegen die Münchner als Frankfurt.

Nächste Woche könne man das Klassiker-Gefühl genießen, aber jetzt gehe es nur um das Frankfurt-Spiel, sagte Kompany. Im Tor vertritt Jonas Urbig (22) den verletzten Manuel Neuer (39).

Nach drei Siegen in den vergangenen vier Spielen reist der FC Augsburg mit gestiegenem Selbstvertrauen nach Wolfsburg.