Vor Kracher gegen BVB: Diesen Bayern-Star sieht Didi Hamann als Schwachstelle

Sky-Experte Dietmar Hamann (51) sieht Manuel Neuer als Bayern-Schwachstelle. © Federico Gambarini/dpa

"Es hat dieses Jahr schon öfter Situationen gegeben, wo Neuer an Toren Schuld war oder wo er Glück hatte, wie in Bochum, dass Minjae Kim den Ball von der Linie kratzt", sagte der Sky-Experte in einer Presserunde des Pay-TV-Senders.

Und weiter: "Das heißt, wenn du Bälle über die Köpfe der Abwehr spielst: Da hat ihn sein Timing das ein oder andere Mal im Stich gelassen."

Der ehemalige deutsche Nationalspieler zog das zurückliegende Champions-League-Spiel der Bayern gegen Paris Saint-Germain (1:0) als Beispiel für seine steile These heran.

"Am Dienstag hat er zwei, drei Situationen gehabt, wo das ganze Stadion die Luft angehalten hat und es gab keine Not. Es war absolut unnötig, dort so in ein Risiko zu gehen", sagte Hamann, der die Partie live in die Allianz Arena verfolgt hatte.