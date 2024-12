Was ist Kompanys Lösung ohne Torjäger Kane? "Wir haben viele Optionen"

Harry Kane (31, l.) musste gegen den BVB verletzt vom Feld, könnte aber noch dieses Jahr wieder zum Einsatz kommen. © Ina FASSBENDER/AFP

Und darum werde das Münchner Offensivspiel am Dienstag (20.45 Uhr/ARD/Sky) in der ausverkauften Allianz Arena "anders aussehen", kündigte Kompany an.



"Harry hat 20 Tore in dieser Saison gemacht, das kannst du nicht ersetzen. Deswegen ist er auch ein Topspieler", sagte Kompany am Tag vor der Partie.

"Aber wir haben Spieler, die torgefährlich sind. Das hilft uns natürlich, diese Situation zu lösen. Wir haben genügend Spieler, die die Rolle spielen können. Die Tore und die Qualität von Kane zu ersetzen, ist etwas anderes."

Für diese Lösung und die Besetzung der Mittelstürmerposition zählte Kompany nahezu das gesamte Offensivpersonal auf, namentlich angefangen mit Thomas Müller (35).

Den Routinier hatte Kompany auch am Samstag beim 1:1 in Dortmund eingewechselt, als Kane mit einem Muskelfaserriss früh vom Platz musste.