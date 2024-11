BVB-Mauer spät durchbrochen! Musiala rettet den FC Bayern, Neues nach Kane-Schock

Der Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern ist ohne einen Sieger zu Ende gegangen! Jamal Musiala lieferte die späte Antwort auf Jamie Gittens.

Von Jan Höfling

Dortmund - Der mit Spannung erwartete Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München ist ohne einen Sieger zu Ende gegangen! Am 12. Spieltag der Bundesliga stand schlussendlich ein 1:1 (1:0) auf der Anzeigetafel.

Die Münchner legten im ausverkauften Signal Iduna Park zwar den besseren Start hin, konnten diesen jedoch nicht in etwas Zählbares ummünzen. Die Quittung dafür gab es in der 27. Minute durch ein Tor von Jamie Gittens, der die Schwarz-Gelben mehr oder weniger aus dem Nichts in Führung brachte. Wenig später musste dann auch noch Harry Kane verletzt vom Feld. Mit zunehmender Dauer beschränkte sich der BVB allerdings fast ausschließlich auf die eigene Defensivarbeit. Ein Fehler! Die Mauer hielt zunächst, aber nur bis zur 85. Minute, in der Jamal Musiala per Kopf den verdienten 1:1-Endstand erzielen konnte. Vorgeplänkel, die ganze Partie, Stimmen und Nachberichte: In unserem TAG24-Liveticker gibt es alles zum Nachlesen.

Harry Kane (l.) musste zwar verletzt vom Feld, scheint dem FC Bayern aber wohl nicht länger zu fehlen. © Ina FASSBENDER/AFP

21.26 Uhr: "Er hat gemerkt, dass etwas im Oberschenkel ist. Er sagte aber auch, das war jetzt nicht schlimm", erklärte Max Eberl. Der Sportchef schob aber nach, dass genauere Aussagen erst am Sonntag oder Montag getroffen werden könnten.

Stimmen zum Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München

21.04 Uhr: Schlotterbeck sprach im Anschluss an die Partie ebenfalls bei "Sky" von einem "leistungsgerechten Unentschieden" - zumindest "unter dem Strich". Der Haken für den BVB-Verteidiger an diesem Abend? "Wenn du 1:0 führst, willst du gewinnen."

21.01 Uhr: Was es allerdings gibt, sind erste Stimmen - und das auch noch vom Münchner Mann des Tages. "Es war eine sehr gute Flanke, ich wollte den Ball einfach gut treffen", erklärte Musiala am "Sky"-Mikrofon sichtlich zufrieden zu seinem späten Treffer. "Ich bin sehr glücklich." Besonders wichtig für den Torschützen: Die Münchner haben "einfach die Mentalität" gezeigt.

Verletzung von Harry Kane: Fehlt der Stürmer auch im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen?

20.52 Uhr: Nach dem BVB-Kracher ist aus Sicht des FC Bayern vor dem Leverkusen-Hammer! Am Dienstagabend (20.45 Uhr) kommt es im Achtelfinale des DFB-Pokals zum Duell zwischen Rekordmeister und Werkself. Die Frage lautet: mit oder ohne Kane? Noch gibt es keine Neuigkeiten bezüglich der Schwere der Verletzung des Stürmers sowie einer möglichen Ausfallzeit.

Die Gesichter der BVB-Profis sagen kurz nach dem Schlusspfiff gegen FC Bayern mehr als alle Worte. © Bernd Thissen/dpa

Fazit: So verdient der Ausgleich in der Schlussphase auch gewesen sein mag, beim BVB dürfte der Frust dennoch groß sein. Die Borussen waren gegen einen in den vergangenen Wochen extrem dominant auftretenden Rekordmeister, der im Topspiel jedoch angreifbar war, nah dran am Heimsieg, beschränkten sich vor allem in der letzten halben Stunde allerdings fast ausschließlich noch darauf, eine Mauer hochzuziehen. Und genau das wurde einmal mehr spät bestraft.

Schlusspfiff! Borussia Dortmund und FC Bayern München trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden

90. Minute +5: ... in denen allerdings nichts mehr Nennenswertes passiert. Beide Teams trennen sich letztlich gerecht mit 1:1!

90. Minute: Fünf Minuten werden nachgespielt ...

87. Minute: Bitter für den BVB beim Ausgleich: In der Mauer bekam Süle beim Freistoß den Ball an den Kopf, blieb deshalb liegen. Die Münchner spielten allerdings weiter - und trafen. Für Jablonski war alles regelkonform, der Treffer somit gültig.

Kopfballungeheuer Jamal Musiala? An diesem Abend im Signal Iduna Park sehr zur Freude des FC Bayern ohne Zweifel! © Federico Gambarini/dp

Jamal Musiala gleicht für den FC Bayern gegen Borussia Dortmund in der Schlussphase aus

85. Minute: TOOOOOOR für den FC Bayern! So schnell gibt es die Antwort ... und die lautet: NEIN! Nach einem Freistoß in die Mauer landet die Kugel bei Olise, der butterweich in die Mitte flankt, in der Musiala hochsteigt und einköpft.

83. Minute: Für die Mannschaft Sahins gibt es jetzt augenscheinlich nur eine Devise: Mauern bis zum Sieg! Ob das gut geht?

80. Minute: Kompany zieht alle Register! Kim geht runter, Olise kommt. Ein deutlicheres Zeichen kann man nicht setzen.

79. Minute: Für den BVB zählt seit geraumer Zeit praktisch jede Sekunde, dem FC Bayern läuft hingegen die Zeit davon. Das merkt man auch der Partie inzwischen an. Es wird immer ruppiger, spielerisch sichtbar schlechter. Die Schlussphase läuft.

Kingsley Coman (M.) und seine Teamkollegen versuchen alles, wirklich klappen will allerdings nicht sonderlich viel. © Federico Gambarini/dpa

76. Minute: Und wieder brennt es im Block der Gäste ...

73. Minute: Sahin reagiert nun ebenfalls, Gittens darf unter die Dusche, für ihn kommt Donyell Malen. Auch Ryerson ist ab sofort nicht mehr mit dabei. Yan Couto erhält vom Coach für ihn das Vertrauen. Etwas mehr Entlastung wäre nicht schlecht.

70. Minute: Immerhin mangelt es nicht am Willen. Müller und Co. arbeiten weiter am sicherlich nicht unverdienten Ausgleich, sollte er denn Fallen. Noch hält die Defensive der Schwarz-Gelben allerdings. Ob das allerdings noch 20 Minuten gut geht?

Dortmund ackert, der FC Bayern drückt ... am nötigen Einsatz mangelt es weder den Roten noch Schwarz-Gelb. © Bernd Thissen/dpa

66. Minute: Die letzte Reihe der Münchner steht auf Höhe der Mittellinie, der Ball wird von links nach rechts und wieder zurück geschoben. Auf einen vertikalen Pass, folgt ein Rückpass. Klar ist aber: Eine gelungene Aktion und alles kann anders aussehen.

62. Minute: Sind das die Impulse für die Wende? Sacha Boey kommt für Laimer, Kingsley Coman für den glücklosen Tel.

61. Minute: So wird das heute nichts mehr! Laimer setzt Sané fein in Szene, der ist mutterseelenallein halbrechts im Strafraum, hat alle Zeit der Welt, legt das Leder halbherzig an Kobel vorbei ... und verfehlt den linken Pfosten deutlich. Das war gar nichts!

58. Minute: Ballbesitz? Wertlos! So kann man die "Dominanz" der Roten in diesen Minuten wohl treffend zusammenfassen. Der Rekordmeister hat die meiste Zeit den Ball, wirklich Sorgen müssen sich die Borussia-Kicker deshalb aber nicht machen.

Die Münchner haben zwar mehr Spielanteile, die Borussen aber immer ein Bein dazwischen. © Ina FASSBENDER/AFP

54. Minute: Guirassy ist hart im Nehmen! Der Stürmer bekommt die Hand von Upamecano ins Gesicht und braucht einen Moment, um sich wieder zu berappeln, kann aber weitermachen.

50. Minute: Fast hätte es auf der Gegenseite die Quittung gegeben. Gittens kann im Sechzehner ein Zuspiel aber nicht richtig kontrollieren, Laimer macht seinen Fehler vor dem Gegentreffer zumindest wieder etwas gut und kommt noch dazwischen.

49. Minute: Das muss doch der Ausgleich sein! Musiala setzt sich bärenstark durch, sieht in der Strafraummitte den besser postierten Müller, der Zeit hat, gegen die Laufrichtung des Keepers schießt, aber am ausgestreckten Arm Kobels scheitert.

47. Minute: Es brennt beim FC Bayern ... aber (noch) nicht auf dem Feld. Bedeutet? Die Fans der Münchner zünden jede Menge Pyrotechnik auf den Rängen, was zu einer Durchsage führt - aber immerhin zu keiner Unterbrechung der Partie.

Der Ball im Signal Iduna Park rollt wieder - gelingt dem FC Bayern im zweiten Durchgang die Antwort? © Federico Gambarini/dpa

Zweite Halbzeit zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern läuft

46. Minute: Durchgang zwei läuft!

Halbzeit: In einem Spiel, das bislang auf Augenhöhe stattfindet, führen die Borussen zur Halbzeit nicht unverdient. Zwar hatten die Münchner über weitere Strecken etwas mehr vom Spiel, wirklich zwingend wurde es aber praktisch nie. Der BVB ist gut eingestellt, steht hinten stabil und hat beim Treffer eiskalt von Laimers Patzer profitiert. Die wohl größte Frage vor dem Start in Halbzeit zwei lautet: Wie kann Kompany das Verletzungs-Aus von Kane ausgleichen?

Halbzeit im Signal Iduna Park in Dortmund: BVB führt gegen FC Bayern durch Treffer von Jamie Gittens

45. Minute +3: Das war es, Schiedsrichter Sven Jablonski pfeift zur Halbzeit! Der erste Durchgang ist rum, Schwarz-Gelb führt.

45. Minute: Drei Minuten gibt es obendrauf, geht noch etwas? An der notwendigen Aggressivität mangelt es dem BVB nicht. Was der Sahin-Elf spürbar in die Karten spielt: Das Sturmzentrum der Roten ist verwaist. Welche Lösung findet Kompany?

42. Minute: Nächster Abschluss für den BVB! Guirassy dribbelt bis zur Grundlinie, zieht kurz nach innen - und verzieht.

37. Minute: Es geht hin und her. Zwar haben die Gäste mehr Ballbesitz, schnelle Gegenstöße der Borussen bringen den FC Bayern allerdings ins Wanken. Nach einem Steilpass von Schlotterbeck ist Neuer gerade noch vor Sabitzer zur Stelle.

Für Harry Kane ist das Kräftemessen mit Borussia Dortmund aufgrund einer Verletzung vorzeitig beendet. © Bernd Thissen/dpa

Harry Kane muss verletzt runter, Thomas Müller für FC Bayern gegen BVB ab sofort auf dem Feld

33. Minute: Es geht nicht weiter für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft, der bislang acht Ballkontakte hatte. Für Kane kommt Thomas Müller in die Partie. Ob der Stürmer überhaupt bis zum Leverkusen-Kracher fit wird? Scheint fraglich!

32. Minute: Und es wird noch bitterer! Kane sitzt auf dem Boden, fasst sich an den rechten hinteren Oberschenkel ...

30. Minute: Für den Rekordmeister ist es das erste Gegentor nach sieben Spielen. Die Münchner haben sich inzwischen kurz geschüttelt und wollen die sofortige Antwort. Das Problem bleibt allerdings: Bis zum Strafraum läuft es, danach ist Schluss.

Jamie Gittens hat es krachen lassen! Der BVB führt gegen den FC Bayern. © Bernd Thissen/dpa

Borussia Dortmund geht gegen FC Bayern durch Jamie Gittens mit 1:0 in Führung!

27. Minute: TOOOOOOR! Der BVB führt, der Signal Iduna Park explodiert! Am Ende eines schnellen Vorstoßes kommt Gittens auf der linken Außenbahn an das Leder, zieht das Tempo an, kurz darauf in den Strafraum, fasst sich ein Herz und hämmert den Ball aus einem leicht spitzen Winkel mit Wucht in die Maschen. Laimer sah zuvor nicht gut aus ...

24. Minute: Knapp 25 Minuten sind bislang gespielt, die ganz großen Chancen gab bislang auf keiner Seite zu bestaunen, was vor allem an den stabil stehenden Abwehrreihen liegt. Die Frage lautet: Wer wackelt zuerst?

20. Minute: Der BVB muss den Nackenschlag offenbar erst einmal verdauen, steht tief und lässt die Bayern machen. Glück für die Hausherren: Im letzten Drittel fehlt es der Kompany-Truppe noch an der nötigen Genauigkeit und einer zündenden Idee.

Für Waldemar Anton geht es nicht weiter. © Bernd Thissen/dpa

Rückschlag für Borussia Dortmund! Waldemar Anton muss gegen FC Bayern verletzt vom Feld

17. Minute: Ist das bitter für die Gastgeber! Anton liegt am Boden - und muss runter. Niklas Süle kommt für ihn.

14. Minute: Das dürfte jedem, der es mit dem BVB hält, die Sorgenfalten auf die Stirn treiben: Kobel scheint ein Problem im Hüftbereich zu haben, kann aber zunächst weitermachen.

10. Minute: Wieder wird es gefährlich im Dortmunder Strafraum! Sané verlädt Schlotterbeck, Nmecha schafft es bei der Flanke aber noch dazwischen. Die daraus resultierende Ecke des Rekordmeisters von der rechten Seite verpufft.

Leon Goretzka (r.) und der FC Bayern haben gegen den BVB in der Anfangsphase das Sagen. © Federico Gambarini/dpa

7. Minute: Kobel ist zur Stelle! Dank Goretzkas gutem Gegenpressing landet das Leder bei Sané, der aus der Distanz einfach mal abzieht. Der Abschluss gerät allerdings zu zentral, kein Problem für den Dortmunder Keeper.

5. Minute: Nach rund fünf Minuten haben auch die Hausherren nun besser ins Spiel gefunden. Den eigenen Ballbesitz in etwas Gefährliches oder gar Zählbares ummünzen, können die Borussen allerdings noch nicht.

2. Minute: Die Münchner legen munter los, fast wäre es im Sechzehner des BVB sofort spannend geworden ... aber nur fast.

Jamal Musiala (l.) und Co. dürfen endlich loslegen! © Federico Gambarini/dpa

Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern am 12. Spieltag der Bundesliga läuft!

1. Minute: Jetzt zählt's, der Ball rollt!