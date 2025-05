Tah-Deal mit FC Bayern so gut wie perfekt: Leiert Leverkusen dem Rekordmeister Geld aus Tasche?

München - Die Verpflichtung von Jonathan Tah (29) nimmt beim FC Bayern Formen an. Am Mittwoch soll es so weit sein.

Der Wettbewerb, an dem auch Borussia Dortmund teilnimmt, findet vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 in den USA statt.

Nach " Sky "-Informationen soll der Abwehrspieler, der aufgrund eines auslaufenden Arbeitspapiers ablösefrei von Bayer 04 Leverkusen an die Säbener Straße wechseln könnte, am Mittwoch eintreffen.

Die Roten spielen in der Gruppenphase am 15. Juni ab 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit gegen Auckland City. Am 21. Juni steht ab 3 Uhr das Duell mit Boca Juniors an. Abschließend geht es am 24. Juni ab 21 Uhr gegen Benfica Lissabon.