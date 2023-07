Wirbel um Harry Kane: FC Bayern plant offenbar erneutes Angebot

Rock you like a Harry Kane: Der 29-jährige Nationalspieler steht auf der Bayern-Wunschliste weit oben. © ALBERTO PIZZOLI / AFP

Das berichten die englische Zeitung "Daily Mail" und der Pay-TV-Sender "Sky".

Laut Daily Mail soll nun ein Paket geschnürt werden, das umgerechnet 93 Millionen Euro plus Bonuszahlungen beinhalten soll.

Ein passabler Preis, wie Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus (62) in seiner Kolumne auf Sky schreibt: "Kane ist es allemal wert."

Matthäus ist sich sicher, dass für den englischen Nationalspieler bis an die finanzielle Schmerzgrenze gegangen wird: "Günstig wird er nicht werden, dieser Transfer, aber nachdem es mit Haaland nicht geklappt hat und jeder im Club der Meinung ist, dass man einen Weltklasse-Stürmer benötigt, wird der Verein mindestens an die Grenze des Möglichen gehen und alles in die Waagschale werfen, was die Kasse hergibt."

Auch die Magnetwirkung, die solch ein Wechsel für die Bundesliga hätte, sei nicht zu verachten: "Wir können solche Namen gut gebrauchen."