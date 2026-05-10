Wolfsburg malträtiert Elfmeterpunkt für Kane: So reagiert der FC Bayern

Wolfsburg/München - Harry Kane (32) verschießt einen Elfmeter - das kennt man eigentlich nicht. Seinen Anteil daran hatte auch eine unfaire Aktion von Jeanuël Belocian (21).

Harry Kane (32) verschoss seinen ersten Elfmeter in der Bundesliga. © Swen Pförtner/dpa

Kurz vor Kanes erstem Elfmeter-Fehlschuss in der Fußball-Bundesliga tauchte plötzlich Belocian am Elfmeterpunkt auf.

Der Wolfsburger stampfte mit den Füßen ein paar Mal auf die Stelle, von der Kane wenig später schießen wollte. Der sonst so sichere Brite rutschte dann beim Strafstoß etwas weg und schoss über das Tor. Wohl auch, weil Belocian den Elfmeterpunkt zuvor malträtiert hatte.

Eine unsportliche Aktion, die nach der Partie aber keine großen Wellen mehr schlug, weil die Bayern die Partie dennoch 1:0 gewannen und den Meistertitel schon eine Weile sicher haben.

"Ich weiß, im Abstiegskampf versucht man alle Mittel und Wege, dass der Gegner das Tor nicht schießt. Dann haben wir es anderweitig geschossen", sagte Sportvorstand Max Eberl im ZDF-Sportstudio.

Bayern-Trainer Vincent Kompany zeigt sogar etwas Nachsicht für das Verhalten des Wolfsburgers. "Natürlich wünschen wir uns das nicht, aber ich habe auch ein bisschen Verständnis dafür. Für Wolfsburg geht es um alles", sagte der Belgier.