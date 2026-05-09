Nach bitterem Champions-League-Aus: Bayern siegen knapp in Wolfsburg

Wolfsburg - Drei Tage nach dem Champions-League -K.o. gegen Paris Saint-Germain hat der FC Bayern seine Pflichtaufgabe beim Abstiegskandidaten VfL Wolfsburg mit viel Mühe gemeistert. Die Münchner siegten am Samstag nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 1:0 (0:0).

Die Bayern gewannen knapp in Wolfsburg. © Swen Pförtner/dpa

Damit wartet auf den Drittletzten Wolfsburg am letzten Spieltag ein Abstiegs-Endspiel beim punktgleichen vorletzten FC St. Pauli.

Da Wolfsburg und auch zuvor St. Pauli (1:2 bei RB Leipzig) sieglos blieben, haben der 1. FC Köln und Werder Bremen vorzeitig den Klassenerhalt geschafft. Der 1. FC Heidenheim, der drei Punkte hinter Wolfsburg und St. Pauli liegt, könnte mit einem Sieg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in Köln das Abstiegsrennen noch spannender machen.

Der VfL spielte eine seiner besten Halbzeiten in dieser Saison und hatte vor der Pause zahlreiche Chancen, um gegen die müde und unkonzentriert wirkenden Bayern in Führung zu gehen. Schon in der siebten Minute prüfte Vinicius Souza den dieses Mal wieder Manuel Neuer vertretenden Jonas Urbig im Bayern-Tor.

Danach hatten auch Patrick Wimmer (28.) sowie Denis Vavro und Christian Eriksen (38.) gute Gelegenheiten. Doch die Bayern wurden bei dem Offensiv-Spektakel in den ersten 45 Minuten ebenfalls gefährlich. Tom Bischof (19.) traf nur die Latte, dann stand Kane nach einem Foul an Olise im Strafraum für den fälligen Strafstoß bereit - und verschoss, nachdem er zuvor in 24 Bundesliga-Versuchen immer getroffen hatte.