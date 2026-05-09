Nach bitterem Champions-League-Aus: Bayern siegen knapp in Wolfsburg

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Drei Tage nach dem Champions-League-K.o. gewann der FC Bayern München mit viel Mühe 1:0 beim VfL Wolfsburg.

Von Lars Reinefeld, Stefan Tabeling

Wolfsburg - Drei Tage nach dem Champions-League-K.o. gegen Paris Saint-Germain hat der FC Bayern seine Pflichtaufgabe beim Abstiegskandidaten VfL Wolfsburg mit viel Mühe gemeistert. Die Münchner siegten am Samstag nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 1:0 (0:0).

Die Bayern gewannen knapp in Wolfsburg.
Die Bayern gewannen knapp in Wolfsburg.  © Swen Pförtner/dpa

Damit wartet auf den Drittletzten Wolfsburg am letzten Spieltag ein Abstiegs-Endspiel beim punktgleichen vorletzten FC St. Pauli.

Da Wolfsburg und auch zuvor St. Pauli (1:2 bei RB Leipzig) sieglos blieben, haben der 1. FC Köln und Werder Bremen vorzeitig den Klassenerhalt geschafft. Der 1. FC Heidenheim, der drei Punkte hinter Wolfsburg und St. Pauli liegt, könnte mit einem Sieg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in Köln das Abstiegsrennen noch spannender machen.

Der VfL spielte eine seiner besten Halbzeiten in dieser Saison und hatte vor der Pause zahlreiche Chancen, um gegen die müde und unkonzentriert wirkenden Bayern in Führung zu gehen. Schon in der siebten Minute prüfte Vinicius Souza den dieses Mal wieder Manuel Neuer vertretenden Jonas Urbig im Bayern-Tor.

Ausgleich in 100. Minute: Später Olise-Treffer verhindert Bayern-Panne vor Paris
FC Bayern München Ausgleich in 100. Minute: Später Olise-Treffer verhindert Bayern-Panne vor Paris

Danach hatten auch Patrick Wimmer (28.) sowie Denis Vavro und Christian Eriksen (38.) gute Gelegenheiten. Doch die Bayern wurden bei dem Offensiv-Spektakel in den ersten 45 Minuten ebenfalls gefährlich. Tom Bischof (19.) traf nur die Latte, dann stand Kane nach einem Foul an Olise im Strafraum für den fälligen Strafstoß bereit - und verschoss, nachdem er zuvor in 24 Bundesliga-Versuchen immer getroffen hatte.

VfL Wolfsburg ließ viele Chancen ungenutzt.
VfL Wolfsburg ließ viele Chancen ungenutzt.  © Swen Pförtner/dpa

Michael Olise traf mit einem traumhaften Schuss in den Winkel

Harry Kane (32) verschoss einen Elfmeter.
Harry Kane (32) verschoss einen Elfmeter.  © Swen Pförtner/dpa

Nach dem Seitenwechsel traten die Bayern deutlich dominanter auf. Wolfsburg zog sich weit zurück und schaffte kaum noch Entlastung.

So dauerte es nur knapp zehn Minuten, ehe der deutsche Meister in Führung ging. Olise (56.) traf auf seine unnachahmliche Art und Weise mit einem traumhaften Schuss in den Winkel.

Danach kontrollierten die Münchner das Geschehen und hatten durch Kane (61.), Musiala (64.) und Olise (72.) auch noch mehrere Gelegenheiten zum 2:0. Stattdessen hätte der VfL beim Pfostenschuss von Mattias Svanberg sogar noch einen Punkt holen können (89.).

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Für Wolfsburg geht es nun in einer Woche darum, den erstmaligen Abstieg aus der Ersten Liga zu verhindern.

Titelfoto: Swen Pförtner/dpa

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