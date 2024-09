An diesen Gründen scheitert die Rückkehr von Manfred Starke zu Carl Zeiss Jena

Manfred Starke (33) absolvierte über 260 Spiele in 3. Liga und spielte für mehrere Ostklubs. © Soeren Stache/dpa

Viele staunten nicht schlecht, als mit Manfred Starke ein altbekanntes Gesicht vor ein paar Wochen den Trainingsplatz des FCC betrat.

Von 2015 bis 2019 spielte der in Namibia geborene Offensivmann beim dreimaligen DDR-Meister und hinterließ in dieser Zeit seine Spuren. In 133 Pflichtspielen für Jena erzielte er 33 Tore, bereitete 27 weitere Treffer vor und avancierte zum Publikumsliebling.

Trotz zahlreicher Verletzungssorgen beim Tabellenführer der Regionalliga Nordost wird es kein zweites Engagement für den aktuell vereinslosen Starke bei seinem Ex-Klub geben. TAG24 kennt die Hintergründe.

Starke, der inzwischen 33 Jahre alt ist, passt nicht in das Zukunftskonzept der Thüringer. FCC-Trainer Henning Bürger (54) setzt seit seinem Amtsantritt im Januar 2024 auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs und versucht so, die schmerzhaften Ausfälle von Stammspielern wie Elias Löder, Cemal Sezer, Justin Petermann, Marcel Hoppe oder Maurice Hehne zu kompensieren.