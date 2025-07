Nach Gewalt-Eskalation: Jena verhängt Hausverbote gegen Fußballfans

Alles in Kürze

Nun reagierte die Stadt Jena. Am Mittwoch hieß es aus dem Rathaus, dass insgesamt 61 Hausverbote ausgesprochen wurden - auf welche Fanlager sich die Verbote aufteilen, bleibt unklar. Bereits im Frühjahr hatte die Stadt, die das Hausrecht besitzt, 14 Personen ein Hausverbot erteilt.

Während der Begegnung stachelten sich die verfeindeten Ultra-Gruppierungen gegenseitig an. Nach der Horror-Niederlage für Leipzig (0:5) rasteten einige Ultras komplett aus - Feuerwerkskörper wurden in Richtung der Jena-Anhänger geworfen.

Nach dem Fußballspiel warfen Leipzig-Fans Pyrotechnik in Richtung der Jena-Anhänger. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Bürgermeister Benjamin Koppe (CDU) rechtfertigt die Maßnahmen: "Wir sehen uns als Stadt in der Verantwortung, entschlossen auf sicherheitsgefährdendes Verhalten zu reagieren. Die Hausverbote dienen dem Schutz aller, die ein Fußballspiel friedlich besuchen und den FC Carl Zeiss Jena unterstützen möchten."

Übrigens: Die ausgesprochenen Hausverbote gelten für ein Jahr und betreffen alle Heimspiele des FC Carl Zeiss Jena. An diesen Tagen dürfen die betroffenen Fans das Stadiongelände nicht betreten. Denn, so der Bürgermeister abschließend: "Fußball soll in Jena ein gemeinsames, positives Erlebnis für alle sein."

Unterdessen laufen die Ermittlungen gegen die Fußball-Chaoten weiter. Der Vorwurf: Landfriedensbruch. Hier droht Knast bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe.