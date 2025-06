Regionalliga-Topklubs waren heiß auf Jenas Flügelstürmer - hier hat er unterschrieben

Sein Filius steht nach vier Saisons in der " Champions League des Ostens" bei 20 Toren und 19 Assists, zählt seit Jahren zu den Dauerbrennern der Liga.

Dies erfuhr TAG24 vorab aus Branchenkreisen. Richters Vertrag in Jena läuft zum 30. Juni aus, er wechselt ablösefrei. Dem Vernehmen nach sei die Entscheidung für die Alte Dame schon vor einigen Wochen gefallen.

Richter (r.) will bei der Hertha an seine erste erfolgreiche Zeit in Berlin für den BAK anknüpfen. (Archivbild) © Picture Point / Sven Sonntag

Nachdem sich abgezeichnet hatte, dass es an den Kernbergen nicht weitergeht, hatten sich zig Vereine gemeldet. Den Zuschlag bekam die Hertha, wo Richter als einem der Ü23-Spieler eine Schlüsselrolle zugedacht ist.

Mutmaßlich an der Seite von Kapitän und Ex-Profi Änis Ben-Hatira (36, auch offensive Außen), während die Zukunft von Marlon Morgenstern (24, zentrale Abwehr) vor dem Trainingsauftakt am Donnerstag noch in den Sternen steht.

Richter stammt aus der Jugend von Mainz 05, lief später auch für die U23 von Borussia Mönchengladbach und des VfB Stuttgart auf.

Er kenne das Arbeiten unter Top-Bedingungen, was Trainingsmöglichkeiten, medizinische Betreuung etc. angeht. Auch die Größe von Klub und Gelände habe ihm imponiert.

Außerdem sei da der Reiz der Hauptstadt, wo Richter beim Berliner AK zwischen 2021 und 2023 eine überaus erfolgreiche Episode verlebte - und jetzt die zweite folgen lassen will.