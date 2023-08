Carl Zeiss Jena bekommt neues Dach: Alte Haupttribüne wird saniert

Auf der alten Haupttribüne werden in den kommenden Wochen keine Fans mehr Platz nehmen dürfen. © Jacob Schröter/dpa

Nach der bitteren 2:3-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen Lok Leipzig (TAG24 berichtete) hat in der "ad hoc Arena im Ernst Abbe Sportfeld" die Sanierung an der Westtribüne begonnen.

Nach Angaben des Bauleiters soll in den kommenden fünf Wochen ein neues Dach über der alten Haupttribüne installiert werden. Die derzeitige Konstruktion würde den Anforderungen nicht mehr standhalten.

Den Informationen nach liegen die Kosten dafür im fünfstelligen Bereich. Auf dem Dach soll eine Sonnenstrom-Anlage montiert werden. Die ehemalige Haupttribüne ist der letzte Teil im Stadion, der umgebaut wird. Bis zum Jahresende soll der Umbau an der Westtribüne komplett fertig sein.