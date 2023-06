Er spielte einst bei RB Leipzig: Carl Zeiss Jena holt Torjäger aus Regionalliga Bayern

Joshua Endres (26) wird künftig für den FC Carl Zeiss Jena auf Torejagd gehen. © IMAGO / Fotostand

Wie die Thüringer am Montag offiziell verkündeten, wechselt Joshua Endres zum Tabellenzweiten der abgelaufenen Regionalliga-Nordost-Saison.

Der 26-Jährige, der im Offensivbereich sowohl auf den Außenbahnen als auch zentral in der Spitze spielen kann, kommt ablösefrei vom TSV Aubstadt aus der Regionalliga Bayern.

Für die Unterfranken erzielte Endres in der vergangenen Spielzeit in 34 Ligaeinsätzen 17 Tore und legte acht weitere Treffer auf. Eine Quote, bei der auch FCC-Trainer René Klingbeil (42) ins Schwärmen gerät:

"Joshua ist ein torgefährlicher und schneller Offensivspieler, der im vorderen Bereich alle Positionen bekleiden kann. Er ist im besten Fußballalter, bringt bereits viel Erfahrungen mit und passt charakterlich in unsere Truppe", erklärte Klingbeil nach der Verpflichtung.

Der torgefährliche Offensivmann sammelte seine ersten Erfahrungen im Fußball beim 1. FC Schweinfurt 05. 2013 wechselte er dann in das Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig. Dort absolvierte der Knipser dann für die zweite Mannschaft der Roten Bullen seine ersten Spiele im Herrenbereich.