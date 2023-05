"Jenaer Junge" Dedidis verlässt den FCC! Muss er weg, weil er zu anfällig ist?

Stürmer Vasileios Dedidis (23) wechselt von den Kernbergen in Jena in die Hauptstadt. (Archivbild) © IMAGO/Bild13

Der in Weimar geborene Deutsch-Grieche, der 2007 ins Nachwuchsleistungszentrum des FCC kam, wechselt nach Saisonende zum Hauptstadt-Klub. Das teilte der Verein am Mittwoch offiziell mit. Der 23-Jährige hatte in Jena kein Vertragsangebot erhalten, berichtet die Ostthüringer Zeitung (OTZ).

Hintergrund soll dessen Verletzungsanfälligkeit und die damit einhergehende Belastungsfähigkeit im Training sein, heißt es. Zudem gilt Dedidis nach OTZ-Angaben als Spieler, der viel Aufmerksamkeit der Trainer verlangt.



"Vasi ist ein Jenaer Junge, der alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen und es bis in die 1. Mannschaft geschafft hat. Dass er nun nach 16 Jahren im Trikot seines FCC den Verein verlässt und beim BFC eine neue Herausforderung sucht, respektieren wir natürlich, auch wenn er in unseren Überlegungen für die neue Saison, die noch nicht abgeschlossen sind, weiter eine Rolle spielte", sagte FCC-Trainer René Klingbeil (42) laut Mitteilung des Vereins. Man wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.

Dedidis werde bis zuletzt alles für den FCC geben und wolle sich "natürlich" mit einem Sieg im Thüringer Landespokalfinale, welches nun doch in Jena stattfindet, verabschieden, so Klingbeil.