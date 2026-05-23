Erfolgreicher Abschied für Trainer Uluc: Jena holt zum 16. Mal Landespokal

Jena - Der FC Carl Zeiss Jena hat zum 16. Mal den Landespokal in Thüringen erobert. Die Gastgeber bezwangen am Samstag vor 10.564 Zuschauern im heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld den Cupverteidiger ZFC Meuselwitz mit 1:0 (1:0) und bescherten Trainer Volkan Uluc und Spieler Justin Schau einen erfolgreichen Abschied.

Manasse Eshele (l.) und Justin Schau vom FC Carl Zeiss Jena haben allen Grund zur Freude. © IMAGO / Bild13

Das entscheidende Tor gelang Manassé Eshele nach Vorlage von Kevin Lankford in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

Damit hat sich Jena für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert und kann mit einer Antrittsgage von mehr als 200.000 Euro rechnen.

In der ersten halben Stunde waren die Meuselwitzer noch das aktivere Team. Florian Hansch (27.) hatte das 1:0 für die Gäste auf dem Fuß, wurde aber von Malik Talabidi im letzten Moment gestört, sodass Schlussmann Marius Liesegang den Ball abwehren konnte.

Nachdem Maxim Hessel (35.) per Kopf an ZFC-Keeper Lukas Sedlak gescheitert war, gingen die Hausherren mit dem letzten Angriff der ersten Halbzeit in Führung.