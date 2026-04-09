Verliert Carl Zeiss Jena seinen Trainer? So äußert sich Volkan Uluc

Jena - Nach drei Ligasiegen am Stück und dem Einzug ins Thüringenpokal-Finale könnte die Stimmung nicht besser sein beim FC Carl Zeiss Jena . Doch hinter den Kulissen ist die Zukunft von Trainer Volkan Uluc (56) offenbar ungewiss. Bleibt oder geht er?

Die Zukunft von Cheftrainer Volkan Uluc (56) beim FC Carl Zeiss Jena ist ungewiss. © imago / Picture Point

Die "BILD-Zeitung" hatte wenige Stunden vor dem Nachholspiel gegen den FSV Zwickau (Endstand 5:1) berichtet, dass die Trennung von Uluc (eigentlich Vertrag bis Sommer 2027) beschlossene Sache sei.

Demnach gebe es unterschiedliche Auffassungen bei der Aufstiegsstrategie zwischen dem Cheftrainer und den Vereins-Verantwortlichen des FCC. Laut dem Boulevardblatt sei das Landespokalfinale am 23. Mai gegen den ZFC Meuselwitz das letzte Spiel von Uluc an der Seitenlinie der Thüringer.

Der FCC wollte gegenüber TAG24 den Bericht der BILD-Zeitung nicht weiter kommentieren. Man befinde sich in offenen Gesprächen. Von einer Endgültigkeit wie berichtet wurde nicht gesprochen. Folglich sei noch nichts entschieden, hieß es.

Uluc selbst äußerte sich sowohl vor als auch nach dem Spiel sehr diplomatisch am Mikrofon von "OSTSPORT.TV": "Es ist alles in Ordnung. Wir wollen uns jetzt auf das sportliche konzentrieren, Spiele gewinnen und alles andere da sind wir wirklich beieinander und da gibt es keine Probleme", sagte der Fußballlehrer. Ein klares Nein bzw. ein klares Ja hört sich auf jeden Fall anders an.

Darüber hinaus betonte der gebürtige Istanbuler ein tolles Vertrauensverhältnis mit dem Verein und den Verantwortlichen zu haben. "Es sind natürlich Dinge, wo wir im Austausch sind", so Uluc.