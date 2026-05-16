16.05.2026 20:20 Randale nach Ticket-Frust? Fußball-Chaoten zerlegen Intercity!

Am Samstag fand das große Thüringen-Derby in Jena ohne die Erfurt-Fans statt. Diese zerlegten vor Wut einen Intercity!

Von Julian Winkler

Jena/Erfurt - Angespannte Stimmung in Jena am Samstag! Der FC Carl Zeiss Jena empfing zum großen Thüringen-Derby den FC Rot-Weiß Erfurt. Doch die Erfurt-Fans kamen nicht ins Stadion - es gab keine Gästekarten. Dennoch reisten Hunderte Anhänger nach Jena und demonstrierten auf der Straße. Anschließend zerlegten einige Fußball-Chaoten einen Zug.

Die Gästetribüne blieb beim großen Thüringen-Derby leer. Zahlreiche Erfurt-Fans demonstrierten stattdessen auf der Straße dagegen. © IMAGO/Funke Foto Services Das Spiel am Samstag fand ohne Gästefans statt. Der Grund: Die Stadt Jena stufte das Match als "Risikospiel" ein - statt 1500 Tickets hätten nur 800 Karten verkauft werden können. Der FC Rot-Weiß Erfurt entscheid sich daher, überhaupt keine Gästefans zuzulassen - die Tribüne blieb leer. Ein "Stinkefinger" und ein Banner mit den Worten "Kein Derby unter diesen Bedingungen" zierte die Tribüne. "Dennoch sind 730 Erfurter Fußballfans am Vormittag mit zwei Zügen nach Jena gereist, um dort ihre Meinung zur Gästekartenkontingenten in Form einer Demonstration auf die Straße zu bringen", teilt die Bundespolizei mit.

Fußball-Chaoten nehmen Intercity auseinander