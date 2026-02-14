Ex-Jena-Trainer an Krebs erkrankt! Fans sammeln für Ost-Ikone

Jena - Schlimme Neuigkeiten von Trainer-Ikone Heiko Weber (60)! Der Fußball -Lehrer ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt.

Ex-Trainer Heiko Weber (60) kämpft jetzt abseits des Fußballfeldes gegen den Krebs. © Picture Point / Gabor Krieg

Diese Nachricht machte spätestens am Samstag die öffentliche Runde, nachdem Weggefährten für den Ex-Coach von Carl Zeiss Jena, Energie Cottbus und Erzgebirge Aue eine Spendenkampagne gestartet hatte.

Das Ziel: Weber eine Schmerztherapie zu ermöglichen, um ihm den Alltag zu erleichtern. Die Kosten einer solchen Behandlung seine "immens", weshalb es jetzt auf Spenden-Suche geht.

Die Initiatoren sind drei Gremienmitglieder aus Jena, wo Weber besonders große Spuren hinterlassen hatte. Den FCC führte er gleich zweimal in die 2. Bundesliga, erst als Spieler, später als Trainer.

Deshalb ist die Anteilnahme nach dem ersten Schock umso größer, binnen acht Stunden kamen Stand Samstagnachmittag schon über 12.000 Euro zusammen.