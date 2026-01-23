Warum Kay Seidemann den FC Carl Zeiss Jena verlassen muss

Jena - Das Kapitel zwischen Kay Seidemann (25) und dem FC Carl Zeiss Jena ist beendet.

Kay Seidemann (25) ist nicht mehr Spieler des FC Carl Zeiss Jena. © IMAGO / Bild13

Wie der Fußball-Regionalligist am Freitag mitteilte, wurde der Vertrag mit dem gebürtigen Merseburger vorzeitig aufgelöst. Das Arbeitspapier des 25-Jährigen wäre noch bis zum Saisonende gültig gewesen.

"Kay Seidemann hat unserem FCC signalisiert, dass er bei einem anderen Verein eine Herausforderung annehmen möchte", erklärte der Verein.

Die Trennung zwischen Jena und dem Flügelspieler kommt jedoch nicht von ungefähr. TAG24 kennt die Hintergründe und weiß, dass vor allem in der aktuellen Saison die Einstellung von Seidemann zu seinem Beruf als Fußballprofi ein großes Problem war. Der 25-Jährige fehlte immer wieder mit teils wilden Begründungen beim Training.

Er musste sogar mal von Sportdirektor Miroslav Jovic (54) höchstpersönlich abgeholt werden, um am Mannschaftstraining teilzunehmen. Seidemann selbst wohnt nicht in Jena und reiste sonst immer per Zug nach Jena.

An Spieltagen war es oftmals ähnlich: kurzfristige "Krankmeldungen". Der Verein kommunizierte die Causa Seidemann jedoch nicht großartig und begründete sein Fehlen meist mit einem "Infekt". Zuletzt durfte er nicht mal mit ins Trainingslager in die Türkei, sondern musste bei der U19 trainieren, weil er nicht fit war.