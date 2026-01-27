Meister in Kanada: Carl Zeiss Jena landet Königstransfer

Jena - Der FC Carl Zeiss Jena ist vor dem Auftakt in Pflichtspiel-Jahr 2026 nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden.

Nicolas Wähling (28) wird in der Rückrunde für den FC Carl Zeiss Jena auflaufen. © FC Carl Zeiss Jena

Der aktuelle Tabellenzweite der Regionalliga Nordost sicherte sich die Dienste von Nicolas Wähling (28). Der Offensivmann unterschrieb bei den Thüringern einen Vertrag bis Saisonende, wie der FCC mitteilte.

"Nicolas passt genau auf das, was wir gesucht haben: einen Außenspieler, der auf beiden Seiten spielen und zudem nicht nur stark flanken, sondern auch selbst erfolgreich abschließen kann", schwärmt Jenas Cheftrainer Volkan Uluc (56).



Die Regionalliga Nordost ist für Wähling kein unbekanntes Terrain. Für Energie Cottbus (41 Pflichtspiele, 15 Tore) absolvierte er in der Spielzeit 22/23 bereits 33 Partien in dieser Staffel und erzielte zwölf Tore. Gegen Jena netzte der gebürtige Ludwigsburger im Hinspiel sowie Rückspiel jeweils ein.

Für Jahn Regensburg lief er in den Saison 19/20 und 20/21 insgesamt viermal in der zweiten Bundesliga auf.

Zuletzt war der 28-Jährige für den Cavalry FC (43 Spiele, 2 Tore) in der Canada Premier League (35 Einsätze) am Ball. Mit dem Verein konnte er im November 2024 die kanadische Meisterschaft gewinnen. Sein Vertrag bei den Nordamerikanern lief im Winter aus. Daraufhin schlug er FCC zu.