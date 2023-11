40 Jahre Wismut! Aue-Pressesprecher Höhne groß verabschiedet

Aue - "Wenn einem die Worte fehlen, dann jetzt." Aues Pressesprecher Peter Höhne war sichtlich berührt, als er am heutigen Donnerstagvormittag die Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag in Unterhaching eröffnete. Es war seine letzte. Ab Januar genießt der 64-Jährige offiziell seinen Ruhestand. Sein Nachfolger wird Lars Töffling, der zuletzt beim HFC arbeitete.

Auch die Mannschaft um Kapitän Martin Männel (35) ließ es sich nicht nehmen, Peter Höhne (l.) gebührend zu verabschieden. © picture point/Sven Sonntag

Die Überraschung der Geschäftsstelle war gelungen, die Frauen und Männer nahmen geschlossen im Presseraum des FC Erzgebirge Aue Platz.

Auch die Mannschaft schaute vorbei, um Höhne würdig in den Ruhestand zu verabschieden. Dass da die Stimme versagte und nicht nur bei ihm Tränen flossen, war nur allzu verständlich.



40 Jahre Wismut Aue! Von 1983 bis 1990 war er Stadionsprecher. Nach einem kurzen "Ehebruch" beim Chemnitzer FC kehrte er Mitte der 90er zum FC Erzgebirge zurück.

Erst in seiner Funktion als Reporter bei Radio PSR und Stadionsprecher, ab Sommer 2003 dann als hauptamtlicher Pressesprecher.

Mit seiner knarzig-humorvollen Art sorgte Höhne in den zwei Jahrzehnten dafür, dass die Medien in Aue mittendrin statt nur dabei waren. Er war nie einer, der sich in dieser Funktion zu wichtig nahm. Er griff nie regulierend, geschweige denn kontrollierend ein. Wenn, dann war es moderierend. Und genau das ist selten geworden in der heutigen Zeit.