Absage für Sanogo! Aue-Sportchef Heidrich dementiert Gerüchte um Jenas Weinhauer

Aue - Cheftrainer Pavel Dotchev (59) wurde in den vergangenen Wochen oft nicht müde zu betonen, dass man in der Offensive gerne noch nachlegen möchte. Die Abhängigkeit von Angreifer Marcel Bär (32) ist zu offensichtlich. Ein Fehlen des Torjägers, wie in Mannheim, beraubt den FC Erzgebirge Aue seiner gefährlichsten Waffe und Back-up Ricky Bornschein (25) hat die in ihn gesetzten Erwartungen noch nicht erfüllt.