Aue-Coach Dotchev bei "seinen" Zebras: "Wir haben noch einiges vor!"

Aue - Eigentlich sollte es nichts geben, was Trainerfuchs Pavel Dotchev (58) in seiner langen Trainerkarriere noch nicht erlebt hat. Doch ausgerechnet die Konstellation fürs Spiel am heutigen Sonntag bei seinem bereits als Absteiger feststehenden Ex-Verein MSV Duisburg stellt den 58-Jährigen vor eine noch nie dagewesene Situation. Der Coach des FC Erzgebirge Aue gibt dies auch selbst zu.