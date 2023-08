Aue-Coach Dotchev beweist goldenes Händchen, Stefaniak trifft für tote Mutter

Er schaut zwar skeptisch, aber derzeit hat FCE-Trainer Pavel Dotchev (57) ein goldenes Händchen. © Picture Point/Gabor Krieg

Marcel Bär (31) holte einen Foulstrafstoß heraus, den Marvin Stefaniak (28, 73.) vor 5299 Zuschauern sicher zum Ausgleich versenkte, nachdem Cyrill Akono (23, 53.) den Aufsteiger zuvor in Front gebracht hatte. Erneut sorgten zwei Joker für den positiven Ausgang. Erzgebirge Aue bleibt damit zum vierten Mal in Folge ungeschlagen.

"Ich musste nach dem Gegentor All-in gehen und meine letzten beiden 'Schüsse' setzen, denn ich wollte nicht bis zur 85. Minute warten. Damit waren alle fünf Wechsel mit der 70. Minute auf dem Platz. Hätte ein Spieler nach dieser englischen Woche Probleme gekriegt, hätte ich nicht mehr reagieren können. Ich bin das Risiko eingegangen und es ist uns gelungen, den einen Punkt mitzunehmen", resümierte FCE-Coach Dotchev.

Zum Auftakt gegen Ingolstadt waren es die Joker Steffen Meuer (23) und Maximilian Thiel (30), unter der Woche gegen Sandhausen war es gar ein Quartett: Stefaniak, Meuer, Thiel und Joshua Schwirten (21). Die starke Bank ist eine Stärke. Es kommt nicht zum Leistungsabfall und das ist ganz wichtig.

Es ist ein gefühlter Luxus, wenn Aue einen Marcel Bär, der in Lübeck sein 200. Drittliga-Spiel bestritt, und Boris Tashchy (30) in der letzten halben Stunde noch hineinbringen kann. Der tiefe Lauf von Bär nach perfektem Zuspiel von Anthony Barylla (26) war die Szene der Partie - über die danach auch noch viel diskutiert wurde. Bär lief in den Strafraum und kam im Laufduell mit Jannik Löhden (34) zu Fall.