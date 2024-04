Aue-Coach Dotchev warnt: "Tabelle für Freiburg irrelevant"

Aue - Abgeschlagenes Tabellenschlusslicht, erst drei Auswärtssiege in der Saison. Das Hinspiel im Breisgau eher mühelos mit 1:0 gewonnen. Das wird schon. Wer beim FC Erzgebirge Aue mit der Einstellung am Samstag in die Partie gegen den SC Freiburg II. geht, der hat schon verloren. Das sieht Aues Trainer Pavel Dotchev (58) ganz genauso.