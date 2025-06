Aue-Neuzugang Weinhauer: "Ich mag das familiäre Gefühl!"

Aue - Die erste Trainingswoche beim FC Erzgebirge Aue stand unter dem Motto beschnuppern, reinkommen, ankommen, kennenlernen. Bei den Neuen nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Umgebung. Team-Event in Eibenstock, am Freitagabend der Test in Drebach und am Samstag in Thalheim. Erik Weinhauer (24) hat gleich einiges gesehen vom Erzgebirge .

Die gekreuzten Hämmer gab es bei Erik Weinhauer (24) schon zu seiner Vorstellung im März. © FCE

"Ich kenne jetzt mittlerweile die Namen", lacht Weinhauer: "Es ist eine angenehme Stimmung, ich mag das familiäre Gefühl hier." Das Kennenlernen ist also abgeschlossen.

Die großen Plätze bzw. Stadien in der Region kennt er, hat im Vorjahr mit Jena in Zwickau, Chemnitz und Plauen gespielt. Der 24-Jährige wurde mit 18 Treffern Torschützenkönig in der Regionalliga Nordost - als hängende Spitze wohlgemerkt.

Gerade in der Hinrunde drehte er auf, schoss sich so unter anderem auf den Notizzettel von FCE-Sportchef Matthias Heidrich (47). Sein Wechsel ins Gebirge stand früh fest, was in Jena für Unmut sorgte.

"Aue hat sich sehr früh um mich bemüht. Wertschätzung ist in meiner Wertevorstellung wichtig. Das hat Aue am meisten gezeigt, daher war das schnell für mich klar", sagt er zu seinem Wechsel, den der FCE schon am 23. März vermeldete.