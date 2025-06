Born to be wild: Veilchen-Biker auf dem Weg nach Nordirland

Aue/Lurgan - Diese Bikertour hat es in sich! 13 Veilchen-Biker machen sich am Montagmorgen vom Erzgebirgsstadion aus mit ihren Tourenmotorrädern auf den Weg nach Lurgan, wo der FC Erzgebirge am 5. Juli sein "Europapokal-Rückspiel" gegen den nordirischen Erstligisten Glenavon FC bestreitet.