Aue-Coach Härtels Camp-Fazit nach Rückkehr ins Erzgebirge: "Die Jungs haben alles aufgesaugt"

Der FC Erzgebirge Aue ist zurück im Winterwonderland Erzgebirge. Nach einer Woche in Belek zieht Coach Jens Härtel das erste Fazit zu seiner neuen Mannschaft.

Von Michael Thiele

Aue - Es war schon ein kleiner Wetterschock für den FC Erzgebirge, als er am Sonnabend gegen 18 Uhr in den Schacht einfuhr. Die türkische Sonne war dem Winterwonderland mit Temperaturen um den Gefrierpunkt gewichen. Doch diese Witterungsbedingungen bilden den Rahmen für die Vorbereitung auf den Rückrundenauftakt bei der zweiten Mannschaft von Hannover 96 am Freitag.

FCE-Trainer Jens Härtel (55) richtet nach der Camp-Woche ab sofort den Blick aufs Auftaktmatch in Hannover. © picture point/Sven Sonntag Die eine Woche in Belek war da eine willkommene Abwechslung für intensives Training - und Kennenlernen. Der neue Cheftrainer Jens Härtel (55) hatte seine Mannschaft auf einem Haufen. "Es war hier in Belek eine sehr intensive, richtig gute Woche. Die Jungs haben voll mitgezogen und alles aufgesaugt. Die Grundlage haben wir gelegt. Hinzu kamen viele Gespräche und Sitzungen, auch Theorie gehört dazu", gewährt Härtel einen Einblick in sein Camp-Fazit. Dazu gaben ihm die Testspiele gegen Ulm (2:2) und Aarau (1:2) weitere Erkenntnisse. "Wir haben es phasenweise in beiden Partien schon sehr gut gemacht in beide Richtungen. Einziger Wermutstropfen ist, dass Marvin Stefaniak noch gar nicht voll trainieren konnte, Boris Tashchy wegen einer Rippenverletzung temporär pausieren muss und William Kallenbach krank im Bett liegt", so Härtel. FC Erzgebirge Aue Termin fürs Rückspiel steht! FC Erzgebirge Aue reist nach Glenavon Der 55-Jährige bilanziert: "Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Woche in Belek."

Marvin Stefaniak (29) konnte in Belek nur individuell trainieren. © picture point/Sven Sonntag

Barylla rutscht zurück in die Innenverteidigung

Boris Tashchy (31, 2.v.r.) zog sich beim Test gegen Ulm eine Rippenverletzung zu. © picture point/Sven Sonntag Die Anfangsformation gegen den schweizerischen Zweitligisten Aarau könnte zudem Aufschluss darüber geben, wie Aue ins erste Punktspiel unter Härtel starten könnte. So fingen gegen den Dritten der Challenge League Martin Männel (36) im Tor, in der Viererkette von rechts nach links Pascal Fallmann (21), Anthony Barylla (27), Niko Vukancic (22) und Linus Rosenlöcher (24), im defensiven Mittelfeld Mirnes Pepic (29) und Ali Loune (22), im offensiven Mittelfeld Omar Sijaric (23), Mika Clausen (22) und Kilian Jakob (26) sowie als Spitze Marcel Bär (32) an. Demnach würde Barylla wieder in die Innenverteidigung rutschen. Bei Tashchy (31) und Stefaniak (29), wenn fit eigentlich gesetzt, bleibt es abzuwarten, ob sie sich bis Hannover wieder für die Startelf anmelden können.

Jens Härtel nutzte die Zeit im Trainingslager intensiv, um seiner neuen Mannschaft seine Spielphilosophie nahezubringen. © picture point/Sven Sonntag

Neuzugänge sind, wie bereits die Ausführungen auf die TAG24-Nachfrage bei der Härtel-Vorstellung erahnen ließen, nicht geplant.