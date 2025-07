Bitter! Aues Königstransfer Guttau droht wegen Knieproblemen gegen Hansa auszufallen

Aue - "Der Großteil steht, aber es gibt immer in der Regel ein, zwei Positionen, wo man die letzten Eindrücke abwarten möchte, weil es dort ein enges Rennen ist. Diese Auswahl haben wir nicht auf jeder Position, aber auf der ein oder anderen besteht sie und da müssen wir schlau entscheiden", hat Jens Härtel (56) vom FC Erzgebirge seine Veilchen-Elf für den Auftakt gegen Hansa Rostock am Sonntag schon in groben Zügen im Kopf.

Alles in Kürze

Neuzugang Julian Guttau (25, am Ball) wird den Auftakt gegen Rostock wegen Knieproblemen verpassen. © picture point/Sven Sonntag

Die Aufstellung wird sich an der von der Generalprobe gegen Cottbus orientieren. Wenn es zu Änderungen kommt, hängen diese Überlegungen am ehesten mit Erik Majetschak (25) zusammen, der sowohl in die Dreier-/Fünferkette als auch ins zentrale defensive Mittelfeld rutschen könnte. Luan Simnica (21) wäre für letztere Position ebenfalls ein Kandidat.

Keine Rolle in den Überlegungen dürfte Königstransfer Julian Guttau (25) spielen, wenn man Härtels Ausführungen zur Pressekonferenz am Donnerstag folgt: "Seit dem Gladbach-Spiel hat er Knieprobleme, ist auf einem guten Weg, hat aber anderthalb Wochen nicht mit der Mannschaft trainiert. Heute hat er mit dem Athletik-Trainer schon ein bisschen mehr gemacht. Wir müssen sehen, ob er überhaupt noch in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurückkehrt. Wir wollen auch nichts überstürzen."

Maximilian Schmid (22) und Mika Clausen (23) kamen zuletzt gegen Cottbus aus ihren Verletzungspausen zurück, verbreitern damit die Optionen auf der Bank.

Sportchef Matthias Heidrich (47) hatte zudem in der Sommerpause einmal betont, Lösungen wie tiefe Läufe oder die Box zu attackieren verstärkt ins Repertoire aufzunehmen, wenn vorne durch die Ausfälle von Ricky Bornschein (25) oder Boris Tashchy (32) die Körpergröße etwas abgeht.