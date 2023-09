Aue dreht Partie bei 1860 und springt auf Platz 2!

München - Später Tore-Wahnsinn an der Grünwalder Straße! Der FC Erzgebirge Aue dreht vor 15.000 Zuschauern die Partie beim TSV 1860 München durch die Treffer von Marcel Bär (85.) und Maximilian Thiel (87.) und feiert mit 2:1 (0:0) den ersten Auswärtssieg. Die Veilchen springen damit auf den zweiten Tabellenplatz.

Marcel Bär und Mirnes Pepic versuchen Münchens Albion Vrenezi den Ball abzujagen. © picture point/Sven Sonntag

Coach Pavel Dotchev rotierte im Vergleich zu Lübeck auf drei Positionen und ließ wieder die Elf vom Heimsieg gegen Sandhausen auflaufen. Im ersten Durchgang mangelte es bei beiden Mannschaften noch an der Präzision und doch müssen die Gäste aus dem Lößnitztal eigentlich kurz vor dem Gang in die Halbzeitpause zwingend in Führung gehen.



Nach gutem Zuspiel von Boris Tashchy hatte Bär (42.) im Strafraum den nötigen Platz und freie Schussbahn, schlug jedoch ein Luftloch und ließ die riesige Gelegenheit ungenutzt. Es wäre die Geschichte gewesen für den Ex-Löwen bei seiner erstmaligen Rückkehr nach Giesing. Doch er hob sie sich für später auf.

Zunächst waren jedoch die Löwen am Drücker.

Morris Schröter setzte sich auf der rechten Außenbahn durch, bediente Joel Zwarts (53.) der sich von Niko Vukancic und Anthony Barylla davonstahl und direkt abschloss. Martin Männel (56.) verhindert nur wenig später den vorzeitigen K.o., als er Albion Vrenezis Schuss noch rauskratzte.

Bei Zwarts' (65.) Nachsetzer war es erneut der bockstarke Rückhalt, der das 0:2 verhinderte.