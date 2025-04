Hier schlägt der FC Erzgebirge Aue sein Sommercamp auf

Aue - Die Sommervorbereitung auf die Saison 2025/26 nimmt langsam konkrete Züge an. Wie TAG24 erfuhr, geht's für den FC Erzgebirge Aue direkt nach dem "Europapokal-Rückspiel" beim Glenavon FC per Flieger zurück nach Deutschland und ab ins Trainingslager in Bayern .

Neustadt an der Donau ist für seinen berühmten Kurort Bad Gögging bekannt. Zur Erholung werden die Veilchen dort aber nicht weilen. © IMAGO/Alexander Rachau

Genauer gesagt ins "Dorint Marc Aurel Resort Bad Gögging" in Neustadt an der Donau in Niederbayern. Die Veilchen beziehen hier vom 6. bis 11. Juli Quartier. Residiert hat der Drittligist im Vier-Sterne-Superior-Hotel bereits in der Hinrunde vor dem Spiel beim FC Ingolstadt.

"Während unseres Aufenthaltes sind auch zwei Testspiele geplant", berichtet Sportchef Matthias Heidrich (47). Bevor römischer Stil im Herzen Bayerns auf Marvin Stefaniak & Co. wartet, steht die Stippvisite auf der Grünen Insel an.

Am 5. Juli gastiert die Härtel-Elf beim nordirischen Erstligisten Glenavon, den man im Vorfeld der laufenden Saison im sogenannten "Nachholer des Europapokals der Landesmeister" 5:0 bezwungen hatte.

Die ursprüngliche Partie 1960 war in den Wirren des Kalten Krieges nie zur Austragung gekommen.