Aue-Sportchef Heidrich nach Schlaffi-Auftritt: "Fehlt komplett die Konstanz"

Aue - Wenn Jens Härtel (55) vor die Mikrofone tritt, geht der Coach des FC Erzgebirge verbal selten aus dem Sattel. Der Vereinsvorstand ist in der kniffligen sportlichen Situation der letzten Wochen auch mehr auf Tauchstation gegangen, statt dass es mal ein Signal ans Umfeld gab - was zugleich auch immer ein Signal nach innen wäre. Bliebe noch Sportchef Matthias Heidrich (47). Er ist im Kumpelverein der nahezu einzige in Führungsposition, der mal Tacheles redet.