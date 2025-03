Aue gegen Rostock: Fans wird schon vor dem Spiel gedroht!

Aue/Rostock - Dynamos Gastspiel in Rostock ist gerade mal zwei Wochen her. Die Geschehnisse des 22. Februar werden Polizei, Verein und den DFB noch einige Zeit beschäftigen. Am morgigen Mittwoch spielt der FC Erzgebirge Aue an der Ostsee. Gedroht wird den Veilchen-Fans jetzt schon - was ein Kommentar auf YouTube unter der FCE-Pressekonferenz vom Sonntag beweist.