Aue greift rigoros durch! Das sind die Maßnahmen

Aue - Der FC Erzgebirge bekommt ein Image-Problem. Zu viel ist in den vergangenen Wochen außerhalb des Sportlichen passiert. Der Abbruch des B-Junioren-Spiels am Samstag in der Landesliga zwischen Aue und dem FSV Zwickau nach einem Überfall von etwa 50 gewaltbereiten Chaoten brachte das Fass zum Überlaufen. Jetzt soll hart durchgegriffen werden.

Bei einem Spiel im März gegen den FSV Zwickau zündeten Fans des FC Erzgebirge Aue Pyrotechnik an. (Archivfoto) © Picture Point

Die Vorfälle vorm Pokalspiel beim Chemnitzer FC, bei dem auch Vorstand Jörg Püschmann laut Polizei involviert war, der Bengalo-Unfall beim Spiel gegen die Zweitvertretung aus Dortmund, der Abbruch des D-Junioren-Spiels in Dresden-Strießen - hervorgerufen durch einen FCE-Übungsleiter - in der Vorwoche und der Überfall am Pfingstsamstag mit vier verletzten Jugendlichen: Der Name FC Erzgebirge Aue wird deutschlandweit regelmäßig aus den eigenen Reihen heraus beschmutzt.



Der Verein will sich jetzt dagegen wehren. Er steht im regen Austausch mit der Polizei und den Sicherheitskräften. Er arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung "und wird nach Ermittlung entsprechender Namen der Täter die vorhandenen Rechtsmittel des Clubs vom Haus- und Stadionverbot bis zum Vereinsausschluss vollständig ausschöpfen", schreibt der FCE auf der eigenen Homepage.

"Da am Sonnabend mehrere rote Linien überschritten worden sind, gibt es keinerlei Zögern bei der Sanktionierung", kündigt er an:

"In Grünhain-Beierfeld wurden bei einem Jugendspiel die Werte des FCE ad absurdum geführt und das Ansehen des Vereins überregional erheblich beschädigt. Nochmals sprach die Vereinsführung den Opfern des Angriffs im Zuschauerbereich ihr Mitgefühl aus und hofft auf schnelle Genesung der mutmaßlich vier Geschädigten."