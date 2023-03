Aue-Kapitän Männel nach Derbysieg beim FSV voll des Lobes, auch über den Gegner

Aues Boris Tashchy (29, l.) nach seinem Tor zum 2:0 im Derby gegen den FSV Zwickau. © Picture Point/Gabor Krieg

Alles musste raus, die Freude, die Anspannung, der Derby-Kick. Den gab es bereits vor Anpfiff, als auf Zwickauer Seite eine Choreografie aufgezogen wurde, die selbst Martin Männel (34) Respekt abnötigte. "War cool. Die Zwickauer können echt stolz darauf sein, was hier entstanden ist. Das Spiel haben sie genutzt, um ein Erlebnis daraus zu machen", so Männel.



Pyrotechnik war auch dabei, was für zwei kurze Spielunterbrechungen sorgte, von denen je eine auf Kosten eines der beiden Fanlager ging. Sah gut aus, kostet die Vereine wohl aber wieder eine gewisse Summe. Zumindest schrieben die DFB-Beobachter fleißig mit.

Im Vergleich zum Hinspiel verlief sonst alles in geordneten Bahnen und konnte Lila-Weiß in der zweiten Halbzeit dem Spiel seinen Stempel aufdrücken - begünstigt durch einen Blackout von Zwickaus Jan Löhmannsröben (31), der Omar Sijaric (21) den Ball in den Fuß spielte.

Der Rechtsaußen sah den mitgelaufenen Dimitrij Nazarov (32), der wiederum im Strafraum clever von halbrechts nicht das lange Eck anvisierte, sondern trocken ins Kurze abschloss (62.).