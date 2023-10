Aue kassiert bittere Niederlage nach früher Führung gegen Ulm

Großartiger Start: Dank Marcel Bär (M.) ging Aue bereits in der ersten Minute in Führung. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Was für ein fulminanter Start von Aue! Boris Tashchy legte auf die rechte Seite zu Sean Seitz, der ungestört die Flanke an den langen Pfosten ziehen kann, wo Marcel Bär (1.) sich gelöst hatte und frei einköpfte.

Aue spielte gefällig und besaß einige gute Umschaltsituationen. Tim Danhof, der nach Erkrankung rechtzeitig fit wurde, flankte von rechts gefährlich vor das Tor, wo sich Ulms Keeper Christian Ortag (17.) vor den lauernden Seitz und Marvin Stefaniak in den Ball warf.

Manchmal trafen die Veilchen aber auch die falsche Entscheidung, so wie Mirnes Pepic (22.), der nur steil in die Gasse zum durchgestarteten Bär legen musste, sich aber für die falsche Schnittstelle entschied und dem Verteidiger den Ball in die Füße spielte.

Und Jubilar Martin Männel (bestritt sein 500. Spiel in lila-weiß)? Der Kapitän hatte in der ersten Halbzeit so gut wie gar nichts zu tun. Einzig bei einem Schuss von Romario Rösch (35.) musste der 35-Jährige einmal abtauchen, konnte den Schuss aber mühelos halten.