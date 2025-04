Aue mit Sieg über BVB-Bubis großer Gewinner im Tabellenkeller: Klassenerhalt zum Greifen nah

Aue - Der FC Erzgebirge setzt sich am Sonntagabend zu Hause im Erzgebirgsstadion vor 10.495 Zuschauern gegen Borussia Dortmund II. mit 2:1 (1:1) durch und hat den Klassenerhalt aufgrund der Patzer der Konkurrenz in greifbarer Nähe!

Aue bekam es mit einem Gegner zu tun, der extrem früh mit drei, vier Mann attackierte und so den Spielaufbau zu stören versuchte. Dagegen tat sich die Härtel-Elf zunächst schwer, doch es eröffnete wiederum Räume, weil der Gegner so hoch stand. Und das nutzten die Hausherren.

Coach Jens Härtel sah sich hierfür einmal mehr zu Änderungen in seiner Startelf gezwungen - genau vier an der Zahl. Kilian Jakob, der sich im Sachsenpokal-Halbfinale gegen Glauchau an den Adduktoren verletzt hatte, fehlte genauso wie Maximilian Schmid (Ruptur des Syndesmosebandes) sowie Maxim Burghardt (Kreuzbandriss). Sean Seitz rückte auf die Bank.

Nach einem Foul an Aue-Spieler Steffen Nkansah kam es zur Rudelbildung. Der Gefoulte sah daraufhin Gelb. © Picture Point/Gabor Krieg

Nur zehn Minuten später spielte das Aluminium wieder eine entscheidende Rolle, diesmal aber zum Nachteil der Veilchen, da Tashchys Kopfball wieder raus ins Feld sprang.

Aue schien jetzt drin im Spiel, hatte aber zuvor schon seine Probleme, wenn es die Westfalen einmal schnell machten. Dennoch fiel der Ausgleich quasi aus dem Nichts. Julian Hettwer mit dem Ball auf Paul-Philipp Besong, der 2022/23 mal für eine Saison im Lößnitztal spielte.

Der 24-Jährige setzte sich im Strafraum durch und überwand Martin Männel mit einem wuchtigen Schuss, den der Keeper nicht mehr entscheidend abwehren konnte.

1:1 statt 2:0 und damit begann das Abstiegsduell wieder von vorn. Die Partie nahm an Intensität zu, was vor allem in den Zweikämpfen spürbar war. Steffen Nkansah bekam den Check mit voller Wucht ab und segelte in die Hintertor-Bande.

Nach der Rudelbildung sah der Gefoulte selbst noch Gelb. Das Publikum geriet in Rage und so ging's mit einem gellenden Pfeifkonzert für Referee Konrad Oldhafer in die Pause.